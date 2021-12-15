Миколенко в «Эвертоне» может играть под руководством легенды МЮ и сборной Англии

Бенитес находится на грани увольнения

Уэйн Руни / фото - Daily Nation

Руководство «Эвертона» раздумывает об отставке главного тренера Рафаэль Бенитеса, сообщает Daily Mail.

«Ириски» могут назначить не его место экс-футболиста мерсисайдской команды, а ныне тренера «Дерби Каунти» Уэйна Руни.

Боссы команды имеют неофициальную договоренность со «Шреком» на случай, если Бенитесу не удастся исправить ситуацию.

На данный момент команда занимает 14-е место в таблице, набрав лишь 18 очков в 16-ти турах. «Ириски» также вылетели из Кубка лиги, уступив «Куинз Парк Рейнджерс», выступающему в Чемпионшипе.

Руни является воспитанником «Эвертона», но мировой звездой стал в «Манчестер Юнайтед», выиграв с «дьяволами» Премьер-лигу и Лигу чемпионов.

Ранее источники заявляли об интересе «ирисок» к защитнику киевского «Динамо» Виталию Миколенко, но, в случае увольнения Бенитеса, трансфер может не состояться.

Напомним, «Динамо» нашло, кем заменить Миколенко, если тот покинет Киев.