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Тема дняМиколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы

Миколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы

Кто может возглавить команду украинского защитника
Футбол Украинские легионеры
21:21
Миколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы
Виталий Миколенко / Фото - championat.com

Это было настолько неожиданно, что до сих пор немного не укладывается в голове. Но это действительно произошло: «Динамо» продало Виталия Миколенко в «Эвертон».

В последнее время было уж слишком много высказываний о том, что защитник остановился в прогрессе – и вот трансфер за 23,5 миллиона евро. Солидно.

После чемпионского сезона, чемпионата Европы, первой части УПЛ украинец сразу же провел два матча за новую команду. От свистка до свистка. Сомневаюсь, что он привык к таким нагрузкам, не говоря уже об интенсивности английского футбола.

Оценивая его матчи, чтобы не переливать из пустого в порожнее, можно ограничиться одной фразой: «Не так уж и плохо, но пока очень неуверенно».

Но главные проблемы «Эвертона» связаны не с ним, а с главным тренером Рафаэлем Бенитесом. Точнее, с уже бывшим главным тренером.

За 22 матча под руководством бывшего наставника «Ливерпуля» команда сумела победить лишь 7 раз. Это 31,8% – третий худший показатель в клубе с сезона 1992/93.

От того не странно, что сейчас «ириски» идут 16-ми в АПЛ и лишь на 6 очков опережают зону вылета.

Кто будет спасать сезон для «Эвертона»? Точнее, кто попытается не допустить самого ужасного варианта развития событий – Чемпионшипа? В Sky Sports доходчиво объяснили, какова ситуация на данный момент.

Главный кандидат на эту должность – Роберто Мартинес. Он уже работал на «Гудисон Парк» с 2013 по 2016 годы. Однако в Бельгии не очень-то и хотят отпускать своего главного тренера в год чемпионата мира.

На самом деле, руководство клуба хотело пригласить Мартинеса сразу же после Карло Анчелотти. Вот только владелец настоял на Бенитесе. Наверное, теперь будет прислушиваться к советам.

Кто будет тренировать «Эвертон» Виталия Миколенко?
Кто будет тренировать «Эвертон» Виталия Миколенко?
Помимо этого, есть еще вариант с Уэйном Руни. Это воспитанник клуба, который играл здесь на старте и в конце своей профессиональной карьеры. Вроде как, 36-летнего тренера сейчас все устраивает в «Дерби», но в случае предложения от клуба, с которым его столько всего связывает, экс-капитан сборной Англии может и не устоять.

Среди других кандидатов называют Фрэнка Лэмпарда, Руди Гарсию, тренера «Брайтона» Грэма Поттера и ассистента главного тренера Данкана Фергюсона. Фергюсон – уже в клубе, Лэмпард и Гарсия сейчас без работы, а вот Поттер никуда из «Брайтона» не собирается.

В общем, будем следить за дальнейшим развитием событий. Ведь порой украинские футболисты болезненно переживают смену тренеров.

Из недавнего – конфликт Романа Яремчука в «Генте». В итоге все закончилось для украинца хорошо – клуб уволил Ласло Белени, правда, нападающий вскоре за неплохие деньги уехал в «Бенфику».

Но куда более неприятными были последствия смены тренеров для украинских звезд Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки.

Вингер «Днепра» после финала Лиги Европы и дальнейших проблем клуба переехал в «Севилью». Первый сезон в Испании, несмотря на всеобщее мнение, выдался для него очень даже неплохим: 52 матча, 8+8 по системе гол+пас во всех турнирах.

Вот только Унаи Эмери ушел из клуба, и к кампании 2016/17 команду готовил Хорхе Сампаоли. Украинец принимал участие в сборах в США и в Германии, забил «Реалу» в матче за Суперкубок UEFA, отыграл полный матч против «Барселоны» в Суперкубке Испании. И ушел в аренду в «Шальке».

«Коноплянка замечательный футболист. Он универсал – может сыграть на многих позициях: на левом, на правом фланге полузащиты, а также в нападении.

Я не имею к нему особых претензий. Сейчас Коноплянка в хорошей физической форме, но, чтобы понять мои требования, ему нужно время».

Времени от аргентинца, как вы поняли, вингер не получил. Правда, потом в «Шальке», когда из клуба ушел Маркус Вайнцирль (да, тот самый трус), и на его место пришел Доменико Тедеско, то это сыграло только на пользу украинцу. Так что не всегда изменения – это к худшему.

И еще один пример неудачной смены тренера для украинского футболиста – это то, что произошло с Андреем Ярмоленко в «Боруссии». Вот аналитика по этому поводу от Сергея Реброва:

«Уход Ярмоленко из «Боруссии»? Это однозначно проблема именно дортмундского клуба, которая образовалась из-за тренерской чехарды. Приглашал Ярмоленко один тренер, а решал его судьбу и оценивал потенциал – совсем другой.

В Европе такая ротация считается нормальной, но, как мне кажется, для игрока, который обошелся клубу в 25 миллионов, полгода на адаптацию – это как-то маловато. Тем более что у него была травма».

Украинец перешел из «Динамо» в команду Петера Боша. И стартовал настолько хорошо, что в Bild его назвали лучшим новичком и вообще лучшим игроком старта сезона в Бундеслиге. Но потом вмешались травмы. Под руководством Петера Штегера Ярмоленко не играл как раз из-за них. А вот то, что было дальше, это уже какая-то комедия.

«Летом пришел новый тренер. Думаю: «Буду ему доказывать, на что способен». Специально приехал пораньше, за три-четыре дня до начала сборов.

Звонит мне мой агент и говорит: «В Дортмунде сейчас сын президента «Вест Хэма». Он хочет с тобой встретиться».

Отказывать – некрасиво. Я приехал и объяснил, что сейчас в «Боруссию» пришел новый тренер, а я хочу доказать ему свою состоятельность. Но, если главный тренер «Боруссии» скажет, что я ему не нужен — готов перейти в Вест Хэм.

Тут он достает бумагу и показывает, что уже разговаривал с президентом «Боруссии» и тот поставил подпись, что сделка состоялась. «Вест Хэму» нужно было только со мной договориться.

Это все за день до начала сбора. Мне абсолютно никто в «Дортмунде» не говорит, что ты уходишь. Я сказал: «Все. Не хочу тут больше находиться». Меня даже никто не спросил — хочу ли я. Меня это разозлило».

Как видите, в этой истории никакого позитива от смены тренера не произошло. Ярмоленко ушел в «Вест Хэм». И, может, здесь бы не отказался, если бы вместо Дэвида Мойеса команду принял бы кто-то другой. Но нет, приходится быть в команде на третьих ролях.

Впрочем, это истории Коноплянки и Ярмоленко, у Миколенко будет своя.

Что точно играет на пользу, так это то, что у «Эвертона» нет ему замены. Из клуба из-за конфликта с Бенитесом ушел Люка Динь (после увольнения Рафаэля звучит смешно, да?).

Украинец – единственный левый защитник в команде. Правда, ветеран Фабиан Делф и другой новичок шотландец Нейтан Паттерсон в свое время тоже закрывали эту позицию.

Кто бы ни пришел, экс-фулбеку «Динамо» будет непросто. Это уж точно. Посмотрим, из какого теста он слеплен, сможет ли преодолеть все эти трудности.

Сергей Лукьяненко
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