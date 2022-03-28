Миколенко: «Ко мне подходит игрок мирового уровня и говорит: «Мы с отцом хотим снять дом для людей из Украины, все оплатим»
Миколенко: «В «Эвертоне» все говорят, что у Зеленского – большие яйца»
Мировые звезды читают украинскому футболисту новости о нашей стране
17:31
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images
Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко в шоу «ОТДУШИВДУШУ» рассказал об отношении к украинцам в английском клубе, в частности, к Президенту Владимиру Зеленскому.
«Мне понравилось, как вышла новость о том, что украинец утопил яхту российского олигарха. И мне эту новость по утрам прочитал ван де Бек за завтраком. Люди мне читают эти новости.
И реально все говорят, что украинцы «крейзи». У Зеленского – большие яйца. Вот каждый день одно и то же. У него большие яйца и у вас сумасшедшие люди. Но в хорошем плане, естественно».
Ранее Миколенко рассказал, что сделал бы с террористом владимиром путиным, если бы оказался перед ним.