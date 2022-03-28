Миколенко: «В «Эвертоне» все говорят, что у Зеленского – большие яйца»

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко в шоу «ОТДУШИВДУШУ» рассказал об отношении к украинцам в английском клубе, в частности, к Президенту Владимиру Зеленскому.

И реально все говорят, что украинцы «крейзи». У Зеленского – большие яйца. Вот каждый день одно и то же. У него большие яйца и у вас сумасшедшие люди. Но в хорошем плане, естественно».