Миколенко – в старте на дебютный матч «Эвертона» при Лэмпарде

Зинченко остался в запасе на игру против «Фулхэма»

Виталий Миколенко / Фото - Эвертон

В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на своем поле примет «Фулхэм». «Эвертон» в родных стенах сыграет против «Брентфорда». Оба матча стартуют в 17:00 по Киеву.

Защитник «ирисок» Виталий Миколенко попал в стартовый состав в первом матче при Фрэнке Лэмпарде. Украинец же из рядов «горожан» – остался в запасе.