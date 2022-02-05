Доверится ли Лэмпард Миколенко в АПЛ? «Ньюкасл» – «Эвертон». Онлайн трансляция
Миколенко – в старте на дебютный матч «Эвертона» при Лэмпарде
Зинченко остался в запасе на игру против «Фулхэма»
05 февраля 16:09
Виталий Миколенко / Фото - Эвертон
В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на своем поле примет «Фулхэм». «Эвертон» в родных стенах сыграет против «Брентфорда». Оба матча стартуют в 17:00 по Киеву.
Защитник «ирисок» Виталий Миколенко попал в стартовый состав в первом матче при Фрэнке Лэмпарде. Украинец же из рядов «горожан» – остался в запасе.
Напомним, тренерский штаб Лэмпарда в «Эвертоне» пополнила легенда «Челси» на позиции Миколенко.
Комментарии 0