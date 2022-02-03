Защитник «Эвертона»: «Английский Миколенко лучше, чем у Зинченко»
Миколенко вернулся в общую группу «Эвертона» и готовится к следующему матчу
Украинец может сыграть против «Брентфорда»
15:55
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вернулся в общую группу команды и готовится к матчу с «Брентфордом» в Кубке Англии на стадии 1/16 финала.
«Эвертон» сыграет с «Брентфордом» 5-го февраля.
Ранее защитник «Эвертона» сравнил уровень английского Миколенко и Александра Зинченко.
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