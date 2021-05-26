Миколенко вспомнил эпизод, как Шевченко напихал ему на тренировке
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вспомнил эпизод, когда ему досталось на тренировке национальной команды от Андрея Шевченко.
«После выхода на Евро сборная не собиралась почти год, а потом стартовала в высшем дивизионе Лиги наций. Команда обыграла Швейцарию, но уступила в Испании.
Потом был спарринг во Франции и самое крупное поражение в моей карьере. До этого было 0:5 с юношеской сборной во встрече с Португалией на чемпионате Европы, а тут — 1:7. Впрочем, о причинах того провала все хорошо знают. Нельзя, конечно, в сборной так проигрывать даже в спаррингах, но у нас был действительно сложный период.
Тренерский штаб сделал выводы, и мы поменяли игру перед Германией и Испанией. В промежутке между этими поединками я, конечно, прилично влип. Стал героем в интернета. Признаюсь, мне было непросто, а моя улыбка, за которую досталось от Андрея Шевченко, на самом деле выглядела не так, как могло показаться.
Но это уже история, а тогда главный тренер так передернул команду, что мы взяли — и обыграли испанцев. В «Динамо» Олег Гусев до сих пор в шутку повторяет: «Не надо смеяться, сынок».
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