Миколенко вспомнил эпизод, как Шевченко напихал ему на тренировке

Миколенко и Шевченко / Фото: УНИАН

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вспомнил эпизод, когда ему досталось на тренировке национальной команды от Андрея Шевченко.

Потом был спарринг во Франции и самое крупное поражение в моей карьере. До этого было 0:5 с юношеской сборной во встрече с Португалией на чемпионате Европы, а тут — 1:7. Впрочем, о причинах того провала все хорошо знают. Нельзя, конечно, в сборной так проигрывать даже в спаррингах, но у нас был действительно сложный период.

Тренерский штаб сделал выводы, и мы поменяли игру перед Германией и Испанией. В промежутке между этими поединками я, конечно, прилично влип. Стал героем в интернета. Признаюсь, мне было непросто, а моя улыбка, за которую досталось от Андрея Шевченко, на самом деле выглядела не так, как могло показаться.

Но это уже история, а тогда главный тренер так передернул команду, что мы взяли — и обыграли испанцев. В «Динамо» Олег Гусев до сих пор в шутку повторяет: «Не надо смеяться, сынок».