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Миколенко вспомнил эпизод, как Шевченко напихал ему на тренировке

Защитник сообщил, что общественность неправильно восприняла его улыбку
Футбол Сборная Украины
18:48
Миколенко вспомнил эпизод, как Шевченко напихал ему на тренировке
Миколенко и Шевченко / Фото: УНИАН

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вспомнил эпизод, когда ему досталось на тренировке национальной команды от Андрея Шевченко.

«После выхода на Евро сборная не собиралась почти год, а потом стартовала в высшем дивизионе Лиги наций. Команда обыграла Швейцарию, но уступила в Испании.

Потом был спарринг во Франции и самое крупное поражение в моей карьере. До этого было 0:5 с юношеской сборной во встрече с Португалией на чемпионате Европы, а тут — 1:7. Впрочем, о причинах того провала все хорошо знают. Нельзя, конечно, в сборной так проигрывать даже в спаррингах, но у нас был действительно сложный период.

Тренерский штаб сделал выводы, и мы поменяли игру перед Германией и Испанией. В промежутке между этими поединками я, конечно, прилично влип. Стал героем в интернета. Признаюсь, мне было непросто, а моя улыбка, за которую досталось от Андрея Шевченко, на самом деле выглядела не так, как могло показаться.

Но это уже история, а тогда главный тренер так передернул команду, что мы взяли — и обыграли испанцев. В «Динамо» Олег Гусев до сих пор в шутку повторяет: «Не надо смеяться, сынок».

5 проблемных позиций в сборной Украины перед Евро-2020.

Источник: zbirna.com Петр Приходько
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Теги

Виталий Миколенко Андрей Шевченко

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