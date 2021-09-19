Михайличенко лишился тренера в «Андерлехте»
Миколенко: «Я не осмелюсь обсуждать Михайличенко, физрук он или тренер»
Защитник – о бывшем тренере «Динамо»
Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко высказался в интервью BurBuzz о бывшем тренере команде Алексее Михайличенко.
«Как я могу говорить за тренера, если сам не тренировал? Тренировать команду – это очень сложно. Тем более команду с такой историей. Я не осмелюсь обсуждать Михайличенко, физрук он или тренер.
У него не получилось, потому что не было результата. Отвечает за результат тренер. Когда пришел Мистер, он нам рассказал, как действовать на поле. У нас хорошая команда. У нас появился рисунок игры.
У Михайличенко было свое видение игры – мы больше играли через фланги. Это виденье игры тренера, мы старались выполнять установку.
Сейчас у нас много вариантов. Мы разбираем соперника, и Мистер рассказывает, как с кем играть – через длинные передачи, короткие, средние. Из-за этого мы получше выглядим».
Михайличенко покинул «Динамо» летом и пошел на работу в УАФ.
Комментарии 0