Миколенко: «Я не осмелюсь обсуждать Михайличенко, физрук он или тренер»

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко высказался в интервью BurBuzz о бывшем тренере команде Алексее Михайличенко.

У него не получилось, потому что не было результата. Отвечает за результат тренер. Когда пришел Мистер, он нам рассказал, как действовать на поле. У нас хорошая команда. У нас появился рисунок игры.

У Михайличенко было свое видение игры – мы больше играли через фланги. Это виденье игры тренера, мы старались выполнять установку.

Сейчас у нас много вариантов. Мы разбираем соперника, и Мистер рассказывает, как с кем играть – через длинные передачи, короткие, средние. Из-за этого мы получше выглядим».