Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Миколенко: «З кожною грою почуваюся дедалі впевненішим. Лемпард допомагає мені в цьому»
Захисник «Евертона» – про дебютний гол в АПЛ
15:27
Віталій Миколенко / Фото - skysports.com22-річний лівий захисник «Евертона» Віталій Миколенко в інтервью офіційному сайту «ірисок» поділився враженнями від перемоги над «Лестером» (2:1) в матчі 36-го туру АПЛ, в якому йому вдалося забити дебютний м'яч за ліверпульський клуб.
«Мій забитий м’яч – це не важлива подія. Важливо – це набрані командою три очки. Гра була дуже важкою, але ми справились та здобули перемогу. Це робить мене щасливим. Все, що має значення в матчах, які залишилися – це надалі перемагати. Не важливо, проти кого ми гратимемо. Нам потрібні три очки в кожній зустрічі, ми будемо налаштовуватися саме на такий результат».
«Коли я забив, всі прибігли до мене. Це мене порадувало, тому що такі речі додають неймовірної впевненості. Це чудове відчуття і я дуже радий відсвяткувати цей момент з моїми партнерами по команді. І вболівальники… Вау. Наші фанати блискучі, будь то виїзний матч чи домашній. Немає значення, де ми граємо. Хочу їм дуже сильно подякувати, обожнюю їх».
«З кожною грою почуваю себе все більш впевненим. Головний тренер допомагає в цьому, особливо під час перерв між матчами, коли ми маємо можливість попрацювати на тренуваннях».
Нагадаємо, Джордан Пікфорд та Френк Лемпард похвалили Миколенка за гру з «Лестером».
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