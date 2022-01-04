Миколенко заявил, что не боится конкуренции с Динем

Украинцу предстоит бороться за право выходить в старте

Виталий Миколенко / фото - Everton FC

Новоиспеченный защитник «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал для пресс-службы «Динамо» предстоящую борьбу за место на левом фланге защиты с французом Люкой Динем.

Не боишься конкуренции?

«Я для того туда и еду, чтобы расти в профессиональном плане и учиться у такого конкурента как Люка Динь. Мы пересекались с ним, играя за сборные. Это большой шаг и большой успех, что я буду учиться и на равных тренироваться с такими футболистами».

Советовался ли перед трансфером с украинцами в АПЛ – Зинченко и Ярмоленко?

«С Ярмолой общался сразу. С Саней Зинченко созвонились сразу после подписания. Общались на тему жилья, бытовых вопросов, ведь Ярмоленко живет в Лондоне, а Саня намного ближе к Ливерпулю. Мы даже обсуждали, что можем жить неподалеку. Он живет возле Манчестера в сторону Ливерпуля».

Украинец перебрался в «Эвертон» за 21 миллион евро и подписал с «ирисками» контракт до 2026-го года.

Напомним, контракт Миколенко с ливерпульским клубом обязывает его выучить английский язык.