Миколенко заявил, что пытается равняться на двух защитников «Реала» и «Барселоны»

Украинец учится у легенд

Виталий Миколенко / фото - Everton FC

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко назвал The Guardian футболистов, на которых пытается равняться в своей игре:

«Я бы назвал Марсело. Все его качества, хитрости. Также отмечу Дани Алвеса. Ему уже 38 лет, а он все еще топ-игрок. Эти двое были для меня примерами».

Марсело переживает закат своей карьеры, потеряв место в составе «Реала». Этим летом бразилец точно покинет мадридский клуб и может даже повесить бутсы на гвоздь.

Дани Алвес же в 38-летнем возрасте вернулся в «Барселону», чтобы помочь команде исправить положение.

Напомним, ранее Миколенко лишился тренера в «Эвертоне».