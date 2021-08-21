«Милан» арендовал чемпиона Европы-2020

«Россонери» усилили защитную линию

Алессандро Флоренци / фото - SempreMilan

Защитник «Ромы» и сборной Италии Алессандро Флоренци перешел в «Милан» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

«Россонери» взяли игрока в годичную аренду за 1 миллион евро. Итальянский клуб получит право выкупить защитника в конце сезона за 4 миллиона евро.

Минувший сезон Флоренци провел на правах аренды в составе ПСЖ, где выиграл Кубок и Суперкубок Франции. А этим летом в составе сборной Италии латераль стал чемпионом Европы.

Напомним, «Милан» хочет выкупить форварда соперников «Шахтера».