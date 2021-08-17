«Милан» близок к подписанию чемпиона Европы-2020 за смешную сумму

Флоренци вновь сменит клуб

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Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци вновь сменит клуб.

В Риме на своего воспитанника не рассчитывают и хотят с ним расстаться. Переговоры по игроку ведет «Милан».

Как утверждает gianlucadimarzio.com, клубы близки к сделке. «Милан» арендует Флоренци на сезон за 1 миллион евро. Сумма выкупа через год составит около 4 миллионов евро.

Сам Флоренци уже дал согласие на переход в «Милан».

Прошлый сезон он провел в аренде в ПСЖ, но закрепиться не смог. Также он выиграл Евро-2020 в составе сборной Италии.