В худшем случае – возврат. Прогноз на матч «Милан» – «Ювентус»
«Милан» близок к подписанию форвард «Црвены Звезды»
За него заплатят 5 миллионов евро
13:32
Фото: Sky Sports
«Милан» близок к подписанию форвард «Црвены Звезды» Марко Лазетича.
Стороны близки к договоренности. Он должен перейти в итальянский клуб уже на следующей неделе, сообщает Sky Sports.
Сумма трансфера составит 5 миллионов евро, включая бонусы.
Примечательно, что 18-летний игрок забил лишь один гол в чемпионате Серии в этом сезоне. На его счету 9 матчей.
В «Милане» он заменит Пьетро Пеллегри, который вернется в «Монако».
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