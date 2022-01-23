«Милан» близок к подписанию форвард «Црвены Звезды»

За него заплатят 5 миллионов евро

Фото: Sky Sports

«Милан» близок к подписанию форвард «Црвены Звезды» Марко Лазетича.

Стороны близки к договоренности. Он должен перейти в итальянский клуб уже на следующей неделе, сообщает Sky Sports.

Сумма трансфера составит 5 миллионов евро, включая бонусы.

Примечательно, что 18-летний игрок забил лишь один гол в чемпионате Серии в этом сезоне. На его счету 9 матчей.

В «Милане» он заменит Пьетро Пеллегри, который вернется в «Монако».