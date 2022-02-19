«Милан» готов предложить Златану контракт на 3 миллиона евро

Форвард хочет остаться еще на сезон

Фото: Sky Sports

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готов продлить контракт с клубом.

Руководство приготовило форварду однолетний контракт на 3 миллиона евро. Зарплата может увеличиться до 5 миллионов евро при забитых голах и проведенных матчах, сообщает Sportmediaset.

Форвард на данный момент получает 7 миллионов евро в год. Его контракт завершается в конце сезона.

Сам форвард хотел бы остаться в «Милане». В этом сезоне он провел 15 матчей, забив 8 мячей и является лучшим бомбардиром клуба.