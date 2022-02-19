Бернардески может подписать контракт с одним из миланских клубов
«Милан» готов предложить Златану контракт на 3 миллиона евро
Форвард хочет остаться еще на сезон
11:10
Фото: Sky Sports
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готов продлить контракт с клубом.
Руководство приготовило форварду однолетний контракт на 3 миллиона евро. Зарплата может увеличиться до 5 миллионов евро при забитых голах и проведенных матчах, сообщает Sportmediaset.
Форвард на данный момент получает 7 миллионов евро в год. Его контракт завершается в конце сезона.
Сам форвард хотел бы остаться в «Милане». В этом сезоне он провел 15 матчей, забив 8 мячей и является лучшим бомбардиром клуба.
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