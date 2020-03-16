«Милан» проиграл «Наполи» и рискует отпустить вперед «Ювентус»
«Милан» готов провернуть трансфер вундеркинда «Сантоса»
«Милан» готов провернуть трансфер вундеркинда «Сантоса»
15 марта 13:13
Кайо Жорже / Фото - sempreinter
Форвард «Сантоса» Кайо Жорже в летнее трансферное окно может пополнить ряды «Милана». Об этом сообщает ESPN.
Итальянский гранд уже вступил в переговоры о трансфере 19-летнего бразильца. Руководство «россонери» намерено усилить линию атаки команды, учитывая в составе ветеранов Златана Ибрагимовича и Марио Манджукича.
В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Кайо сыграл 28 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов продлить соглашение с 22-летним голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.