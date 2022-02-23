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«Милан» готов выложить 100 миллионов евро за четырех игроков

Сумма может увеличиться в зависимости от результатов «россонери» в Серии А
Футбол Серия А (Италия)
19:39
«Милан» готов выложить 100 миллионов евро за четырех игроков
Фото - Милан

«Милан» планирует серьезное усиление в летнее трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» намерены потратить около 100 миллионов евро. Данная сумма может возрасти, если команда станет чемпионом Италии.

«Милан» намерен приобрести двух игроков «Лилля» – защитника Свена Ботмана и хавбека Ренату Саншеша. Оба футболиста оцениваются в 30 млн евро.

Оставшиеся 40 млн руководство клуба готово вложить в усиление атаки. Сумма может быть потрачена на нападающего «Реймса» Юго Экитика и вингера «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна.

«Милан» остается лидером турнирной таблицы Серии А, но у «Интера» есть игра в запасе.

Сергей Стаднюк
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Милан Ренату Санчеш Лилль Тоттенхэм Реймс

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