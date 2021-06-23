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«Милан» готов взять в аренду атакующего хавбека «Челси»

Марроканец может сменить АПЛ на Серию А

Футбол Серия А (Италия)
14:00
«Милан» готов взять в аренду атакующего хавбека «Челси»
Хаким Зиеш / Фото - premierleague
Атакующий хавбек Хаким Зиеш может распрощаться с лондонским «Челси» этим летом. Об этом сообщает Mirror.

В переходе 28-летнего марокканца заинтересован «Милан». «Россонери» не могут позволить себе полноценную сделку, и готовы договориться с «аристократами» о годичной аренде игрока.

В минувшем сезоне в активе Зиеша 6 голов и 4 результативных передачи в 39 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 38 миллионов евро.

Ранее игрок заявлял, чтонамерен покинуть «аристократов» уже этим летом.
Владимир Кириченко
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Теги

Хаким Зиеш Челси Милан

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