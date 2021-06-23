Зиеш хочет покинуть «Челси» этим летом
«Милан» готов взять в аренду атакующего хавбека «Челси»
Марроканец может сменить АПЛ на Серию А
14:00
Хаким Зиеш / Фото - premierleagueАтакующий хавбек Хаким Зиеш может распрощаться с лондонским «Челси» этим летом. Об этом сообщает Mirror.
В переходе 28-летнего марокканца заинтересован «Милан». «Россонери» не могут позволить себе полноценную сделку, и готовы договориться с «аристократами» о годичной аренде игрока.
В минувшем сезоне в активе Зиеша 6 голов и 4 результативных передачи в 39 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 38 миллионов евро.
Ранее игрок заявлял, чтонамерен покинуть «аристократов» уже этим летом.
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