«Милан» и «Интер» не выявили сильнейшего в матче с двумя пенальти и автоголом

«Нерадзурри» подевели де Врей и Мартинес

Фото - ФК Милан

В 12-м туре итальянской Серии А «Милан» в родных стенах сыграл вничью с «Интером».

Все основные события матча пришлись на первый тайм. Окончательный счет был установлен уже на 17-й минуте. Собственные ворота поразил де Врей.

Данному эпизоду предшествовал гол Чалханоглу с пенальти. А вот свой удар с точки не реализовал Мартинес.

«Милан» упустил возможность обойти «Наполи» в турнирной таблице. «Интер» по-прежнему на 7 очков позади.

Серия А, 12 тур

«Милан» – «Интер» 1:1

Голы: Чалханоглу, 11 (пен.) – де Врей, 17 (автогол)

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 46), Крунич (Бакайоко, 84), Кессиэ, Тонали (Беннасер, 71), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 59), Браим Диас (Салемакерс, 59).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 76), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 84), Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла (Видаль, 68), Джеко (Корреа, 76), Мартинес (Санчес, 84).

Предупреждение: Балло-Туре