Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 21
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 0
Футбол (21 событие из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Окончен
16:00 Лидс - Лестер 1:1 Окончен
16:00 Арсенал - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Марсель - Мец 0:0 Окончен
16:00 Реймс - Монако 0:0 Окончен
18:00 Ницца - Монпелье 0:1 Окончен
21:45 Ренн - Лион 4:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Герта - Байер 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Рома 3:2 Окончен
19:00 Наполи - Верона 1:1 Окончен
19:00 Лацио - Салернитана 3:0 Окончен
21:45 Милан - Интер 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетико 3:3 Окончен
22:00 Бетис - Севилья 0:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Полесье 1:0 Окончен
14:15 Ужгород - Металлист 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - СК Днепр-1 0:1 Окончен
17:00 Колос - Шахтер 1:3 Окончен
17:00 Заря - Верес 3:0 Окончен
19:30 ФК Львов - Десна 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Подолье - Волынь -:- Запланирован
18:30 Альянс - Оболонь -:- Запланирован
нет важных матчей

«Милан» и «Интер» не выявили сильнейшего в матче с двумя пенальти и автоголом

«Нерадзурри» подевели де Врей и Мартинес
Футбол Серия А (Италия)
07:22
«Милан» и «Интер» не выявили сильнейшего в матче с двумя пенальти и автоголом
Фото - ФК Милан

В 12-м туре итальянской Серии А «Милан» в родных стенах сыграл вничью с «Интером».

Все основные события матча пришлись на первый тайм. Окончательный счет был установлен уже на 17-й минуте. Собственные ворота поразил де Врей.

Данному эпизоду предшествовал гол Чалханоглу с пенальти. А вот свой удар с точки не реализовал Мартинес.

«Милан» упустил возможность обойти «Наполи» в турнирной таблице. «Интер» по-прежнему на 7 очков позади.

Серия А, 12 тур

«Милан» – «Интер» 1:1

Голы: Чалханоглу, 11 (пен.) – де Врей, 17 (автогол)

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 46), Крунич (Бакайоко, 84), Кессиэ, Тонали (Беннасер, 71), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 59), Браим Диас (Салемакерс, 59).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 76), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 84), Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла (Видаль, 68), Джеко (Корреа, 76), Мартинес (Санчес, 84).

Предупреждение: Балло-Туре

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Милан Интер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Интер» объявил о продлении контракта с чемпионом Европы
«Интер» объявил о продлении контракта с чемпионом Европы
Футбол Серия А (Италия)
5 ноября 22:28
ПСЖ и «Тоттенхэм» намерены побороться за Брозовича
ПСЖ и «Тоттенхэм» намерены побороться за Брозовича
Футбол Серия А (Италия)
5 ноября 10:16
Названо имя лучшего тренера месяца в Серии А
Названо имя лучшего тренера месяца в Серии А
Футбол Серия А (Италия)
4 ноября 16:59
Индзаги: «Теперь выход в следующий этап ЛЧ в наших руках»
Индзаги: «Теперь выход в следующий этап ЛЧ в наших руках»
Футбол Лига чемпионов UEFA
4 ноября 09:59
«Интер» победил «Шериф» Вернидуба в группе «Шахтера»
«Интер» победил «Шериф» Вернидуба в группе «Шахтера»
Футбол Лига чемпионов UEFA
4 ноября 00:00
Лига чемпионов. «Шериф» уступил «Интеру». Как это было
Лига чемпионов. «Шериф» уступил «Интеру». Как это было
Футбол Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:50

Новости: Футбол

Помимо Шевченко, лишь один тренер в истории Серии А был обладателем «Золотого мяча»
Помимо Шевченко, лишь один тренер в истории Серии А был обладателем «Золотого мяча»
Серия А (Италия)
10:34
Скрипник: «Надеюсь, у Шахаба не последний хет-трик в «Заре»
Скрипник: «Надеюсь, у Шахаба не последний хет-трик в «Заре»
Украинская Премьер-лига
10:10
«Колос» близок к назначению авторитетного украинского тренера
«Колос» близок к назначению авторитетного украинского тренера
Украинская Премьер-лига
09:48
Форвард «Ворсклы» назвал игрока «Динамо», оскорбившего его на расисткой почве
Форвард «Ворсклы» назвал игрока «Динамо», оскорбившего его на расисткой почве
Украинская Премьер-лига
09:26
Итоги 14-го тура УПЛ. «Динамо» уступило первое место «Шахтеру». Хет-трик Шахаба
Послесловие
Итоги 14-го тура УПЛ. «Динамо» уступило первое место «Шахтеру». Хет-трик Шахаба
Украинская Премьер-лига
09:15
Увольнение тренера не помогло. «Легия» без Харатина уступила и упустилась в зону вылета
Увольнение тренера не помогло. «Легия» без Харатина уступила и упустилась в зону вылета
Украинские легионеры
09:01
Пенальти не помог «Лиону» избежать разгрома от «Ренна»
Пенальти не помог «Лиону» избежать разгрома от «Ренна»
Лига 1 (Франция)
08:42
«Сосьедад» справился с «Осасуной» и вновь возглавил Примеру
«Сосьедад» справился с «Осасуной» и вновь возглавил Примеру
Примерa (Испания)
08:19
Удаление в составе «Бетиса» помогло «Севилье» победить в дерби
Удаление в составе «Бетиса» помогло «Севилье» победить в дерби
Примерa (Испания)
07:59
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
1
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 20:11
2
Все новости