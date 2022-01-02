«Милан» и «Интер» сразятся за капитана «Торино»

У Белотти завершается контракт в конце сезона

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Нападающий «Торино» Андреа Белотти выбирает между двумя миланскими клубами.

У 28-летнего игрока завершается контракт в конце сезона. Продлевать его он не собирается.

В январе он может вести переговоры о переходе в новый клуб летом. «Милан» и «Интер» заинтересованы в игроке.

Также на него претендуют «Наполи», «Фиорентина» и «Торонто» из МЛС.

«Милан» считается фаворитом.