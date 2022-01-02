Мальдини: «Чтобы вернуть «Милан» в число лидеров футбола, уйдет чуть больше времени»
«Милан» и «Интер» сразятся за капитана «Торино»
У Белотти завершается контракт в конце сезона
14:41
Фото: AFP
Нападающий «Торино» Андреа Белотти выбирает между двумя миланскими клубами.
У 28-летнего игрока завершается контракт в конце сезона. Продлевать его он не собирается.
В январе он может вести переговоры о переходе в новый клуб летом. «Милан» и «Интер» заинтересованы в игроке.
Также на него претендуют «Наполи», «Фиорентина» и «Торонто» из МЛС.
«Милан» считается фаворитом.
Комментарии 0