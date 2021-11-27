«Милан» и Тео ведут переговоры о новом контракте

Защитнику увеличат оклад почти втрое

Фото: Sky Sports

Защитник «Милана» Тео Эрнандес ведет переговоры с клубом о новом контракте.

Ему готовы платить 4 миллиона евро по новому соглашению. Контракт хотят продлить до 2026-го года.

Сам защитник не против остаться в команде. Правда, он надеется на сумму около 5 миллионов евро.

По нынешнему контракту он получает 1,5 миллиона евро. Соглашение истекает уже летом.

На счету Эрнандеса в нынешнем сезоне 14 матчей, один гол и четыре ассиста в Серии А. Его также хочет подписать ПСЖ.