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«Милан» и Тео ведут переговоры о новом контракте
Защитнику увеличат оклад почти втрое
17:25
Фото: Sky Sports
Защитник «Милана» Тео Эрнандес ведет переговоры с клубом о новом контракте.
Ему готовы платить 4 миллиона евро по новому соглашению. Контракт хотят продлить до 2026-го года.
Сам защитник не против остаться в команде. Правда, он надеется на сумму около 5 миллионов евро.
По нынешнему контракту он получает 1,5 миллиона евро. Соглашение истекает уже летом.
На счету Эрнандеса в нынешнем сезоне 14 матчей, один гол и четыре ассиста в Серии А. Его также хочет подписать ПСЖ.
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