«Милан» и «Ювентус» сыграли в осторожный футбол и не выявили победителя
В 23-м туре чемпионата Италии «Милан» и «Ювентус» не выявили победителя.
Игра была скудной на голевые моменты, команды предпочли осторожный стиль футбола.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» идет третьим, имея 49 очков. У «Ювентуса» пятая строчка (42 балла).
Серия А, 23-й тур
«Милан» – «Ювентус» 0:0
«Милан»: Меньян, Калабрия (Флоренци, 76), Калулу, Романьоли, Эрнандес, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 61), Браим Диас (Беннасер, 61), Рафаэл Леау (Ребич, 76), Тонали, Крунич, Ибрагимович (Жиру, 28).
«Ювентус»: Шченсны, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Куадрадо (Бернардески, 65), Локателли (Артур, 65), Бентанкур (Рабьо, 90), Маккенни, Дибала (Кулусевски, 90), Мората (Кин, 74).
Предупреждения: Локателли (9), Рафаэл Леау (12), Жуниор Мессиас (43), Кин (89).
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