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«Милан» хочет вернуть экс-игрока «Металлиста» в Италию
Гомеса все устраивает в «Севилье»
13:23
Фото: marca
Полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес может вернуться в Италию.
В услугах 33-летнего игрока заинтересован «Милан». «Россонери» ищут замену Хакану Чалханоглу, который уйдет из команды свободным агентом.
Гомес – один из главных вариантов для «Милана», сообщает Mundo Deportivo. Также рассматривается и Родриго де Пауль из «Удинезе», но клуб не хочет платить более 30 миллионов евро за игрока.
Гомес перешел в «Севилью» зимой и вряд ли хочет покидать команду. Ранее он играл за «Аталанту».
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