«Милан» хочет вернуть экс-игрока «Металлиста» в Италию

Гомеса все устраивает в «Севилье»

Фото: marca

Полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес может вернуться в Италию.

В услугах 33-летнего игрока заинтересован «Милан». «Россонери» ищут замену Хакану Чалханоглу, который уйдет из команды свободным агентом.

Гомес – один из главных вариантов для «Милана», сообщает Mundo Deportivo. Также рассматривается и Родриго де Пауль из «Удинезе», но клуб не хочет платить более 30 миллионов евро за игрока.

Гомес перешел в «Севилью» зимой и вряд ли хочет покидать команду. Ранее он играл за «Аталанту».