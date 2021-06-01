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«Милан» хочет вернуть экс-игрока «Металлиста» в Италию

Гомеса все устраивает в «Севилье»
Футбол Серия А (Италия)
13:23
«Милан» хочет вернуть экс-игрока «Металлиста» в Италию
Фото: marca

Полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес может вернуться в Италию.

В услугах 33-летнего игрока заинтересован «Милан». «Россонери» ищут замену Хакану Чалханоглу, который уйдет из команды свободным агентом.

Гомес – один из главных вариантов для «Милана», сообщает Mundo Deportivo. Также рассматривается и Родриго де Пауль из «Удинезе», но клуб не хочет платить более 30 миллионов евро за игрока.

Гомес перешел в «Севилью» зимой и вряд ли хочет покидать команду. Ранее он играл за «Аталанту».

Андрей Усмонов
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Милан Севилья

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