«Милан» легко обыграл «Салернитану», благодаря голам в первом тайме

«Россонери» выиграли второй матч подряд

Фото: twitter.com/acmilan

«Милан» в матче 16 тура Серии А дома обыграл «Селарнитану».

Исход встречи решили голы в первом тайме. Кессье и Салемакерс забили свои мячи до 20-й минуты.

«Милан» мог громить соперника, но мяч больше в ворота гостей не влетал. «Селарнитана» ничем ответить сопернику не смогла.

«Милан» вышел в лидеры Серии А, но до матча «Наполи».

Серия А. 16-й тур:

«Милан» – «Салернитана» 2:0

Голы: Кессье, 5, Салемакерс, 18

«Милан»: Меньян, Флоренци, Романьоли, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 62), Бакайоко (Беннасер, 46), Кессиэ (Тонали, 79), Салемакерс, Рафаэл Леау (Жуниор Мессиас, 46), Браим Диас, Пеллегри (Крунич, 15).

«Салернитана»: Белец, Дзортеа (Кешрида, 61), Весели, Дьомбер, Богдан, Раньери (Ярошиньски, 79), Кулибали, Рибери (Джурич, 62), Ди Таккьо (Кастанос, 46), Скьявоне, Нванкво (Бонаццоли, 61).