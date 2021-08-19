«Милан» близок к подписанию чемпиона Европы-2020 за смешную сумму
«Милан» может провернуть трансфер форварда «Монако»
20-летний итальянец может вернуться на родину
19:58
Пьетро Пеллегри / Фото - passed.fr«Милан» заинтересован в услугах форварда «Монако» Пьетро Пеллегри. Об этом в Twitter сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.
«Россонери» уже ведут переговоры как с 20-летним итальянцем, так и с французским клубом.
Действующее соглашение Пеллегри с монегасками истекает летом 2022 года, и он может продлить контракт, прежде чем переехать на «Сан-Сиро» этим летом на правах аренды.
Отметим, что 17 сентября 2017 года в матче против «Лацио» оформил свой первый дубль за «Дженоа» в возрасте 16 лет и 184 дней, став самым молодым автором дубля в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке и самым молодым автором дубля в истории Серии А.
Ранее сообщалось, что «Милан» арендует Алессандро Флоренци на сезон за 1 миллион евро.
Комментарии 0