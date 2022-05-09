«Милан» набрал рекордное количество очков в Серии А за последние 10 лет

«Россонери» мчатся к чемпионству

Фото: Twitter Милана

«Милан» набрал 80 очков в Серии А впервые с сезона 2011/12, сообщает Opta.

В 36-м туре чемпионата Италии «Милан» переиграл» Верону» (3:1).

В сезоне 2011/12 «Милан» набрал всего 80 баллов, но финишировал тогда вторым. Первый был «Ювентус» (84 очка). Поэтому у «россонерри» еще большие шансы улучшить этот показатель, ведь они имеют 2 матча до конца чемпионата – против «Аталанты» и «Сассуоло».

Сейчас «Милан» опережает «Интер» на 2 очка в турнирной таблице Серии А за 2 тура до финиша сезона.