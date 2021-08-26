«Монако» отдал форварда в аренду «Милану» за несколько часов до матча с «Шахтером»
«Милан» намерен подписать хавбека «Порту»
Итальянский гранд уже сделали запрос в Португалию
19:57
Хесус Корона / Фото - eurofootballrumours«Милан» заинтересован в услугах мексиканского хавбека «Порту» Хесуса Короны. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Представители итальянского гранда на днях должны встретиться с «Порту» для обсуждения сделки.
«Россонери» делали запрос на трансфер в размере 10 млн евро, а «Порту» в свою очередь готов отпустить игрока не меньше, чем за 17 млн. В новом запросе миланцы готовы предложить «драконам» 15 млн евро.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Корона сыграл за «Порту» 30 матчей, в которых отметился 2 голами и 7 ассистами.
Ранее нападающий «Монако» Пьетро Пеллегри отправился в аренду в «Милан».
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