«Милан» намерен подписать хавбека «Порту»

Итальянский гранд уже сделали запрос в Португалию

Хесус Корона / Фото - eurofootballrumours

«Милан» заинтересован в услугах мексиканского хавбека «Порту». Об этом сообщаетПредставители итальянского гранда на днях должны встретиться с «Порту» для обсуждения сделки.«Россонери» делали запрос на трансфер в размере 10 млн евро, а «Порту» в свою очередь готов отпустить игрока не меньше, чем за 17 млн. В новом запросе миланцы готовы предложить «драконам» 15 млн евро.В минувшем сезоне чемпионата Португалии Корона сыграл за «Порту» 30 матчей, в которых отметился 2 голами и 7 ассистами.Ранее нападающий «Монако»