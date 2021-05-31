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«Милан» нашел замену Чалханоглу

«Россонери» подпишут игрока «Удинезе»
Футбол Серия А (Италия)
12:51
«Милан» нашел замену Чалханоглу
Фото: Goal.com

«Милан» в ближайшее время начнет переговоры по переходу полузащитника «Удинезе» Родриго Де Паулю.

Аргентинский футболист всерьез заинтересовал миланский клуб. «Россонери» предложат 30 миллионов евро за футболиста.

В случае неудачи «Милан» готов предложить одного из своих футбоилстов. Сам Де Пауль готов к трансферу, сообщает Football Italia. Он должен заменить Хакана Чалханоглу.

Ранее им интересовался «Интер» и «Ливерпуль».

В минувшем сезоне на счету аргентинца 36 матчей и девять забитых мячей.

Андрей Усмонов
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Удинезе Милан

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