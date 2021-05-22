«Милан» не может договориться о продлении контракта с Доннаруммой из-за огромных комиссионных Райолы

Также агента голкипера не устраивает длительность соглашения

Джанлуиджи Доннарумма и Мино Райола / Фото: milannews24.com

«Милан» и вратарь Джанлуиджи Доннарумма все еще не могут договориться о продлении контракта.



Клуб предлагает голкиперу 5-летний контракт с окладом 8 миллионов евро в год, в то время как агент Мино Райола 22-летнего итальянца требует 2-летнее соглашение с зарплатой в 10 миллионов евро. Отметим, что Джанлуиджи может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, еще одним препятствием в переговорах являются запросы Райолы: представитель Доннаруммы хочет получить до 20 млн евро комиссионных. «Россонери» не намерены столько платить агенту игрока.

Напомним, что из-за осечки в 37-м туре «Милан» может остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.