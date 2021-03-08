Ибрагимович намерен подписать новый контракт с «Миланом»
«Милан» не может дожать «Атлетико» по поводу трансфера Корреа
«Россонери» предложили «матрасникам» новую сумму
Анхель Корреа / Фото - sempreinter.com
«Милан» не покидает надежд провернуть трансфер вингера «Атлетико» Анхеля Корреа. Об этом сообщает Sport Mediaset.
Итальянский гранд теперь предложил 42 миллиона евро ха игрока, а также 30% от последующей его перепродажи.
Сообщается, что в услугах 25-летнего аргентинца заинтересован французский «Монако».
В нынешнем сезоне на счету Корреа 4 гола и 6 ассистов в 25 матчах Примеры.
А тем временем Златан Ибрагимович намерен подписать новый контракт с «Миланом».
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