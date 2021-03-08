«Милан» не может дожать «Атлетико» по поводу трансфера Корреа

Анхель Корреа / Фото - sempreinter.com

«Милан» не покидает надежд провернуть трансфер вингера «Атлетико» Анхеля Корреа. Об этом сообщает Sport Mediaset.





Итальянский гранд теперь предложил 42 миллиона евро ха игрока, а также 30% от последующей его перепродажи.





Сообщается, что в услугах 25-летнего аргентинца заинтересован французский «Монако».





В нынешнем сезоне на счету Корреа 4 гола и 6 ассистов в 25 матчах Примеры.



