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«Милан» не может согласовать с «Аталантой» сумму компенсации за конкурента Малиновского
Словенский хавбек может остаться в Бергамо
18:33
Йосип Иличич / Фото - goal.com«Милан» продолжает вести переговоры с «Аталантой» относительно перехода словенского хавбека Йосипа Иличича, однако стороны на данный момент не могут прийти к единому мнению относительно суммы компенсации. Об этом сообщает Sportmediaset.
Итальянский гранд намерен отдать за полузащитника 4 миллиона евро, тогда как клуб из Бергамо рассчитывает получить не меньше 10 миллионов.
В минувшем сезоне Серии А Иличич сыграл 28 матчей и забил в них шесть голов.
Контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до лета следующего года, но в нем есть пункт о продлении еще на один сезон.
Также представитель Словении является одним из главных конкурентов по позиции для украинца Руслана Малиновского.
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