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«Милан» не продал Эрнандеса в «Челси»

С защитником хотят продлить контракт
Футбол Серия А (Италия)
14:25
«Милан» не продал Эрнандеса в «Челси»
Фото: AFP

Защитник «Милана» Тео Эрнандес не перейдет в «Челси».

Как стало известно tuttosport, лондонцы связывались с итальянцами, сделав запрос по французу, но получили отказ. «Милан» намерен удержать ключевого игрока любыми способами.

У Тео завершается контракт в конце сезона, но «Милан» уже ведет переговоры о его продлении.

Ранее «россонери» также не отпустили защитника в ПСЖ, который предлагал выгодную цену за Эрнандеса.

«Челси» ищет замену для Бена Чилвелла, который выбыл надолго из-за травмы колена.

Андрей Усмонов
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Милан Челси Тео Эрнандес

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