«Милан» не продал Эрнандеса в «Челси»

Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
01 января 2022г. 13:30
Защитник «Милана» Тео Эрнандес не перейдет в «Челси».
Как стало известно tuttosport, лондонцы связывались с итальянцами, сделав запрос по французу, но получили отказ. «Милан» намерен удержать ключевого игрока любыми способами.
У Тео завершается контракт в конце сезона, но «Милан» уже ведет переговоры о его продлении.
Ранее «россонери» также не отпустили защитника в ПСЖ, который предлагал выгодную цену за Эрнандеса.
«Челси» ищет замену для Бена Чилвелла, который выбыл надолго из-за травмы колена.
Комментарии 0