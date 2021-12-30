«Милан» не продал Эрнандеса в «Челси»

С защитником хотят продлить контракт

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Защитник «Милана» Тео Эрнандес не перейдет в «Челси».

Как стало известно tuttosport, лондонцы связывались с итальянцами, сделав запрос по французу, но получили отказ. «Милан» намерен удержать ключевого игрока любыми способами.

У Тео завершается контракт в конце сезона, но «Милан» уже ведет переговоры о его продлении.

Ранее «россонери» также не отпустили защитника в ПСЖ, который предлагал выгодную цену за Эрнандеса.

«Челси» ищет замену для Бена Чилвелла, который выбыл надолго из-за травмы колена.