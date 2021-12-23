«Милан» обыграл на выезде «Эмполи», благодаря дублю Кессье

Команды забили шесть мячей на двоих

Фото: AC Milan

«Милан» в матче 19 тура Серии А на выезде сумел обыграть «Эмполи».

Победа вышла уверенной у гостей, которые оформили четыре мяча в ворота соперника к 70-й минуте. Дубль на счету Кессье, а еще по голу у фланговых защитников – Флоренци и Эрнандеса.

«Эмполи» ответил лишь двумя голами. «Милан» выиграл впервые за три матча.

Серия А. 19-й тур:

«Эмполи» – «Милан» 2:4

Голы: Байрами, 18, Пинамонти, 84 (пен.) – Кессье, 12, 42, Флоренци, 63, Эрнандес, 69

«Эмполи»: Викарио, Стоянович (Маркицца, 46), Романьоли, Луперто, Паризи, Байрами, Журковски (Бандинелли, 68), Риччи (Штулац, 85), Хендерсон (Аслани, 85), Пинамонти, Кутроне (Ла Мантия, 68).

«Милан»: Меньян, Флоренци (Калулу, 65), Томори, Романьоли, Эрнандес, Жуниор Мессиас (Браим Диас, 81), Кессиэ, Салемакерс, Тонали (Бакайоко, 65), Беннасер (Крунич, 81), Жиру.