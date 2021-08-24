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«Милан» обыграл «Сампдорию» благодаря голу в начале матча

Диас забил единственный мяч
Футбол Серия А (Италия)
07:22
«Милан» обыграл «Сампдорию» благодаря голу в начале матча
Фото: twitter.com/acmilan

«Милан» в матче 1 тура Серии А на выезде обыграл «Сампдорию».

Браим Диас забил еще в начале встречи, открыв счет. Как оказалось, этот гол стал единственным в матче.

«Милан» выиграл стартовый матч чемпионата Италии.

«Сампдория» – «Милан» 0:1

Гол: Диас, 9

«Сампдория»: Аудеро — Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 71) — Кандрева, Дамсгор, Экдаль (Адриен Силва, 86), Торсби — Квальярелла, Габбьядини (Верре, 71).

«Милан»: Меньян — Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес — Крунич, Салемакерс (Флоренци, 81), Тонали — Жиру, Леау (Ребич, 69), Браим Диас (Беннасер, 69).

Андрей Усмонов
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