«Милан» не может договорится с Кессье о новом контракте
«Милан» обыграл «Сампдорию» благодаря голу в начале матча
Диас забил единственный мяч
07:22
Фото: twitter.com/acmilan
«Милан» в матче 1 тура Серии А на выезде обыграл «Сампдорию».
Браим Диас забил еще в начале встречи, открыв счет. Как оказалось, этот гол стал единственным в матче.
«Милан» выиграл стартовый матч чемпионата Италии.
«Сампдория» – «Милан» 0:1
Гол: Диас, 9
«Сампдория»: Аудеро — Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 71) — Кандрева, Дамсгор, Экдаль (Адриен Силва, 86), Торсби — Квальярелла, Габбьядини (Верре, 71).
«Милан»: Меньян — Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес — Крунич, Салемакерс (Флоренци, 81), Тонали — Жиру, Леау (Ребич, 69), Браим Диас (Беннасер, 69).
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