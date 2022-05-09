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«Милан» обыграл «Верону» и вышел на первое место в Серии А

Борьба за скудетто продолжается
Футбол Серия А (Италия)
08 мая 23:57
«Милан» обыграл «Верону» и вышел на первое место в Серии А
Фото: Twitter Милана

В 36-м туре чемпионата Италии «Милан» на выезде переиграл «Верону».

Хозяева забили первыми, но затем шансы «Вероны» хотя бы на ничью похоронил Тонали своим дублем, а третий мяч забил Флоренци.

3:1, «Милан» обходит «Интер» и оказывается на первом месте в турнирной таблице Серии А. У «нерадзурри» на 2 очка меньше и вторая позиция.

Серия А, 36-й тур

«Верона» – «Милан» 1:3

Голы: Фараони, 38 – Тонали, 45, 49, Флоренци, 86

«Верона»: Монтипо, Фараони (Депаоли, 66), Чеккерини (Шутало, 79), Гюнтер, Казале (Онгла, 66), Лазович, Тамез, Барак, Илич, Капрари, Симеоне (Лазанья, 72).

«Милан»: Меньян, Калабрия (Флоренци, 84), Томори, Калулу, Эрнандес, Крунич (Беннасер, 68), Кессиэ, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 62), Тонали, Жиру (Ребич, 63), Рафаэл Леау (Ибрагимович, 84).

Предупреждения: Фараони (45), Рафаэл Леау (45), Илич (70).

Петр Приходько
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(Голосов: 1)

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Милан Верона

Комментарии 1

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9 мая 2022г. 00:56
А никто не замечает на бигбордах матчей Милан - Верона российской барыжной рекламы лигаставок ру большой куш ру и т д - видеосервис МЕГОГО поясняет это необходимостью - а санкции значит, это в вышиванках ходить и марафоны на других каналах проводить. Деньгами кто-нибудь помог? А реклама как СМИ на русском языке на Чемпионате Италии - это как расценивает Министерство Юстиции Украины? То есть, сфотографироваться спортсменам на Олимпиаде (русскому и украинскому) - это "ганьба", а барыги суют на МЕГОГО русскую рекламу на бигбордах - и никто из Кабинета Министров Украины не замечает этого. При этом, телекомпания Sky Italia транслирует матч Верона - Милан без российской рекламы. Так как быть с русским кораблём? Или пусть остаётся и сдадимся потихоньку? Сначала российская реклама на бигбордах, запрещённая как СМИ в Украине на любом уровне, потом грызня насчёт языковой политики - а барыги греются прямо на Чемпионате Италии, который транслирует МЕГОГО.
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