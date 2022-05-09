«Милан» обыграл «Верону» и вышел на первое место в Серии А

Борьба за скудетто продолжается

Фото: Twitter Милана

В 36-м туре чемпионата Италии «Милан» на выезде переиграл «Верону».

Хозяева забили первыми, но затем шансы «Вероны» хотя бы на ничью похоронил Тонали своим дублем, а третий мяч забил Флоренци.

3:1, «Милан» обходит «Интер» и оказывается на первом месте в турнирной таблице Серии А. У «нерадзурри» на 2 очка меньше и вторая позиция.

Серия А, 36-й тур

«Верона» – «Милан» 1:3

Голы: Фараони, 38 – Тонали, 45, 49, Флоренци, 86

«Верона»: Монтипо, Фараони (Депаоли, 66), Чеккерини (Шутало, 79), Гюнтер, Казале (Онгла, 66), Лазович, Тамез, Барак, Илич, Капрари, Симеоне (Лазанья, 72).

«Милан»: Меньян, Калабрия (Флоренци, 84), Томори, Калулу, Эрнандес, Крунич (Беннасер, 68), Кессиэ, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 62), Тонали, Жиру (Ребич, 63), Рафаэл Леау (Ибрагимович, 84).

Предупреждения: Фараони (45), Рафаэл Леау (45), Илич (70).