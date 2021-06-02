Моуриньо хочет подписать вратаря «Милана»
«Милан» оставил попытки продлить Чалханоглу
Турок покинет команду
09:17
Фото: Sky Sports
«Милан» не продлит контракт с еще одним своим игроком.
Полузащитник Хакан Чалханоглу покинет клуб летом. Контракт его истекает в конце июня, и клуб решил его не продлевать.
Причиной стала запрашиваемая зарплата игрока, от которой он не хотел отступать. «Милан» оставил попытки продлить футболиста, сообщает Calcionews24.
Заменой Чалханоглу в клубе может стать Родриго Де Пауль из «Удинезе». Также рассматривается и Алехандро Гомес из «Севильи».
Чалханоглу отыграл 5 лет в «Милане». Ранее по такой же причине не продлили Джанлуиджи Доннарумму.
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