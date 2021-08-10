«Милан» не может согласовать с «Аталантой» сумму компенсации за конкурента Малиновского
«Милан» отдал в аренду «Айнтрахту» норвежского хавбека
У немецкого клуба будет право выкупа 21-летнего игрока
22:31
Йенс Хеуге / Фото - rossoneriblogНорвежский полузащитник Йенс Хеуге покинул ряды «Милана».
21-летний футболист ближайший сезон проведет во франкфуртском «Айнтрахте» на правах аренды. У немецкого клуба также будет право выкупа футболиста. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
В минувшем сезоне Хеуге сыграл в 18 матчах Серии А, забив 2 мяча.
А тем временем «Милан» продолжает вести переговоры с «Аталантой» относительно перехода словенского хавбека Йосипа Иличича.
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