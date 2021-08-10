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«Милан» отдал в аренду «Айнтрахту» норвежского хавбека

У немецкого клуба будет право выкупа 21-летнего игрока

Футбол Серия А (Италия)
22:31
«Милан» отдал в аренду «Айнтрахту» норвежского хавбека
Йенс Хеуге / Фото - rossoneriblog
Норвежский полузащитник Йенс Хеуге покинул ряды «Милана».

21-летний футболист ближайший сезон проведет во франкфуртском «Айнтрахте» на правах аренды. У немецкого клуба также будет право выкупа футболиста. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.


В минувшем сезоне Хеуге сыграл в 18 матчах Серии А, забив 2 мяча.

А тем временем «Милан» продолжает вести переговоры с «Аталантой» относительно перехода словенского хавбека Йосипа Иличича.
Владимир Кириченко
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