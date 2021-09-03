«Милан» отпустит в ЦСКА испанского полузащитника

Саму Кастильехо выступает за «россонери» с 2018 года

Саму Кастильехо / Фото: Football Italia

Испанский полузащитник «Милана» Саму Кастильехо вскоре сменит клуб.

26-летний футболист перейдет в ЦСКА. Кастильехо уже делают российскую визу. Сумма трансфера не сообщается.

В Европе трансферное окно уже закрылось, однако в России клубы могут покупать новых игроков вплоть до 7 сентября включительно. Кастильехо также интересовался «Реал Сосьедад».

«Милан» купил испанца в 2018 году за 21,3 млн евро у «Вильярреала».

В прошлом сезоне Кастильехо провел 43 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 8 млн евро.

Ранее ЦСКА продал в «Вест Хэм» хорватского полузащитника почти за 30 млн евро.