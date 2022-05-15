«Милан» победил «Аталанту» и максимально приблизил себя к чемпионству Италии

Команде Пиоли за шаг к золоту

Фото: ФК Милан

В 37-м туре чемпионата Италии «Милан» в родных стенах был сильнее «Аталанты».

Во втором тайме в составе «бергамасков» вышел украинец Руслан Малиновский, но ничем своей команде помочь не сумел.

В турнирной таблице Серии А «Милан» лидирует, опережая «Интер» на 5 очков (у «нерадзурри» есть матч в запасе). В последнем туре «Милану» предстоит сыграть против «Сассуоло», в случае победы команда Стефано Пиоли гарантирует себе золото чемпионата Италии. Впервые за 11 лет.

Серия А, 37-й тур

«Милан» – «Аталанта» 2:0

Голы: Рафаэл Леау, 56, Эрнандес, 75

«Милан»: Меньян, Калабрия (Флоренци, 80), Томори, Калулу, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 79), Кессиэ, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 55), Тонали (Беннасер, 63), Жиру (Ребич, 55), Рафаэл Леау.

«Аталанта»: Муссо, Хатебур (Скальвини, 79), де Рон, Паломино (Демирал, 80), Гимшити, Дзаппакоста, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 55), Пессина (Бога, 70), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 55).

Предупреждения: Жиру (44), Копмейнерс (53), Кессиэ (67), Малиновский (87), Беннасер (90).