«Милан» подпишет обладателя премии Golden Boy

Португалец сейчас зажигает во французском чемпионате

Ренату Санчеш / фото - Ligue 1

«Милан» всерьез интересуется полузащитником «Лилля» Ренату Санчешем, сообщает инсайдер Николо Скира.

Португалец отказывается продлевать истекающий в 2023-м году контракт с «догами», поэтому французы склонны к продаже футболиста, чтобы не потерять его бесплатно.

«Россонери» же считают, что 24-летний хавбек станет идеальной заменой для Франка Кессье, который, скорее всего, покинет Италию летом.

Вскоре миланский клуб вступит в переговоры с агентом хавбека Жорже Мендешем.

В текущей кампании Санчеш провел 20 матчей, в которых забил гол и отдал 3 ассиста.

Португалец выигрывал Примейру с «Бенфикой», дважды Бундеслигу с «Баварией», а также сенсационно одержал победу в Лиге 1 с «Лиллем» в минувшей кампании. Также в составе своей сборной выиграл Евро-2016 и в том же году получил премию Golden Boy.

Ранее был назван клуб, в который Кессье уйдет из «Милана».