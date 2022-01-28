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«Милан» подпишет обладателя премии Golden Boy

Португалец сейчас зажигает во французском чемпионате
Футбол Серия А (Италия)
10:53
«Милан» подпишет обладателя премии Golden Boy
Ренату Санчеш / фото - Ligue 1

«Милан» всерьез интересуется полузащитником «Лилля» Ренату Санчешем, сообщает инсайдер Николо Скира.

Португалец отказывается продлевать истекающий в 2023-м году контракт с «догами», поэтому французы склонны к продаже футболиста, чтобы не потерять его бесплатно.

«Россонери» же считают, что 24-летний хавбек станет идеальной заменой для Франка Кессье, который, скорее всего, покинет Италию летом.

Вскоре миланский клуб вступит в переговоры с агентом хавбека Жорже Мендешем.

В текущей кампании Санчеш провел 20 матчей, в которых забил гол и отдал 3 ассиста.

Португалец выигрывал Примейру с «Бенфикой», дважды Бундеслигу с «Баварией», а также сенсационно одержал победу в Лиге 1 с «Лиллем» в минувшей кампании. Также в составе своей сборной выиграл Евро-2016 и в том же году получил премию Golden Boy.

Ранее был назван клуб, в который Кессье уйдет из «Милана».

Павел Харченко
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Теги

Милан Лилль Ренату Санчеш

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