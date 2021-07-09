«Милан» продлил контракт с основным защитником
«Милан» подпишет одного из лучших французских нападающих за 1 миллион евро
Жиру согласился сменить клуб
22:27
Фото: Eurosport
Нападающий «Челси» Оливье Жиру перейдет в «Милан».
Стороны согласовали переход 34-летнего форварда за 1 миллион евро. Еще 1 миллион «Челси» может получить в качестве бонусов.
В Италии Жиру заработает четыре миллиона евро за сезон. Контракт будет рассчитан на два года.
Жиру в июне продлил контракт с «Челси» на один сезон. Такая опция активировалась автоматически в его контракте. Впрочем, форвард предпочел сменить клуб, так как ему не гарантировали игровое время.
Оливье – второй в списке бомбардиров сборной Франции в истории, уступая лишь Тьерри Анри. На его счету 46 голов.
Комментарии 0