Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Милан» подпишет одноклубника Зинченко взамен выбывшего до конца сезона Кьера

Герой Евро-2020 порвал крестообразные связки
Футбол Серия А (Италия)
11 января 14:44
«Милан» подпишет одноклубника Зинченко взамен выбывшего до конца сезона Кьера
Натан Аке / фото - Marca

«Милан» интересуется защитником «Манчестер Сити» Натаном Аке, сообщает портал Goal.

«Россонери» считают, что 25-летний голландец станет хорошей заменой для Симона Кьера, выбывшего на полгода из-за разрыва крестообразных связок.

Несмотря на то, что Хосеп Гвардиола нечасто доверяет игроку место в стартовом составе, «горожане» все равно не хотят расставаться с футболистом зимой.

В текущей кампании на счету Аке 14 матчей, в которых он отметился двумя голами.

Напомним, скандального конкурента Зинченко в «Манчестер Сити» выпустили из тюрьмы под залог.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Зинченко Милан Манчестер Сити

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Пиоли: «Лучше бы мы и дальше играли в еврокубках, нежели имели больше времени на подготовку к матчам в Италии»
Пиоли: «Лучше бы мы и дальше играли в еврокубках, нежели имели больше времени на подготовку к матчам в Италии»
Футбол Серия А (Италия)
09 января 16:25
Гол Ибрагимовича и дубль защитника помогли «Милану» возглавить таблицу Серии А
Гол Ибрагимовича и дубль защитника помогли «Милану» возглавить таблицу Серии А
Футбол Серия А (Италия)
09 января 15:25
«Манчестер Сити» планирует активировать опцию выкупа в контракте молодой звезды «Барселоны»
«Манчестер Сити» планирует активировать опцию выкупа в контракте молодой звезды «Барселоны»
Футбол Примерa (Испания)
08 января 13:49
1
«Манчестер Сити» разгромил соперника в Кубке Англии, Зинченко не играл
«Манчестер Сити» разгромил соперника в Кубке Англии, Зинченко не играл
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08 января 07:29
Скандального конкурента Зинченко в «Манчестер Сити» выпустили из тюрьмы под залог
Скандального конкурента Зинченко в «Манчестер Сити» выпустили из тюрьмы под залог
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 января 19:50
Моуриньо: «У нас средний состав, так что мы и идем в середине таблицы, где нам и место»
Моуриньо: «У нас средний состав, так что мы и идем в середине таблицы, где нам и место»
Футбол Серия А (Италия)
07 января 08:24

Новости: Футбол

Буяльский: «Борьба за чемпионство в УПЛ? Все в наших руках»
Буяльский: «Борьба за чемпионство в УПЛ? Все в наших руках»
Украинская Премьер-лига
11 января 22:45
Новый скандал в украинском футболе. В «Десне» утверждают, что Калитвинцев перешел в «Александрию» незаконно
Новый скандал в украинском футболе. В «Десне» утверждают, что Калитвинцев перешел в «Александрию» незаконно
Украинская Премьер-лига
11 января 22:28
Будущий новичок «Шахтера» очень техничен. 10 лучших голов Давида Нереса
Будущий новичок «Шахтера» очень техничен. 10 лучших голов Давида Нереса
Украинская Премьер-лига
11 января 22:19
Анчелотти: «Мне нравится футбол, который ставит Хави в «Барселоне»
Анчелотти: «Мне нравится футбол, который ставит Хави в «Барселоне»
Примерa (Испания)
11 января 21:57
54-летний японский футболист перешел в новый клуб. Это 37-й сезон в его карьере
54-летний японский футболист перешел в новый клуб. Это 37-й сезон в его карьере
В мире
11 января 21:48
Салах не помог. Гол Ихеаначо принес Нигерии победу над Египтом
Салах не помог. Гол Ихеаначо принес Нигерии победу над Египтом
В мире
11 января 21:40
Европейский агент рассказал о мотивации Нереса перейти в «Шахтер»
Европейский агент рассказал о мотивации Нереса перейти в «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
11 января 20:55
Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»
Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»
Украинская Премьер-лига
11 января 20:49
Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»
Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»
Украинская Премьер-лига
11 января 19:58
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
15
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Гандбол
06 января 12:28
1
Все новости