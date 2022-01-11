Гол Ибрагимовича и дубль защитника помогли «Милану» возглавить таблицу Серии А
«Милан» подпишет одноклубника Зинченко взамен выбывшего до конца сезона Кьера
Герой Евро-2020 порвал крестообразные связки
11 января 14:44
Натан Аке / фото - Marca
«Милан» интересуется защитником «Манчестер Сити» Натаном Аке, сообщает портал Goal.
«Россонери» считают, что 25-летний голландец станет хорошей заменой для Симона Кьера, выбывшего на полгода из-за разрыва крестообразных связок.
Несмотря на то, что Хосеп Гвардиола нечасто доверяет игроку место в стартовом составе, «горожане» все равно не хотят расставаться с футболистом зимой.
В текущей кампании на счету Аке 14 матчей, в которых он отметился двумя голами.
Напомним, скандального конкурента Зинченко в «Манчестер Сити» выпустили из тюрьмы под залог.
Комментарии 0