«Милан» и «Интер» сразятся за капитана «Торино»
«Милан» подпишет защитника «Лилля» за 20 миллионов евро
Ботман переедет в Италию
16:22
Фото: AFP
Защитник «Лилля» Свен Ботман близок к переходу в «Милан».
Сумма сделки составит 20 миллионов евро. Вероятно, это будет аренда с правом обязательного выкупа, сообщает Calciomercato.it.
На этой неделе состоится финальный этап переговоров. Также «Милан» обсудит и переход хавбека «догов» Ренату Саншеша.
«Лилль» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в клубе сложная финансовая ситуация из-за чего команда готова продать нескольких лидеров.
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