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«Милан» подпишет защитника «Лилля» за 20 миллионов евро

Ботман переедет в Италию
Футбол Серия А (Италия)
16:22
«Милан» подпишет защитника «Лилля» за 20 миллионов евро
Фото: AFP

Защитник «Лилля» Свен Ботман близок к переходу в «Милан».

Сумма сделки составит 20 миллионов евро. Вероятно, это будет аренда с правом обязательного выкупа, сообщает Calciomercato.it.

На этой неделе состоится финальный этап переговоров. Также «Милан» обсудит и переход хавбека «догов» Ренату Саншеша.

«Лилль» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в клубе сложная финансовая ситуация из-за чего команда готова продать нескольких лидеров.

Андрей Усмонов
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