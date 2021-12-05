«Милан» показал лучший старт в Серии А за 18 лет

Тогда «россонери» выиграли чемпионат Италии

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«Милан» выдал лучший старт в Серии А за последние 18 лет, сообщает Opta Sports.

В 16-м туре Серии А команда Стефано Пиоли победила «Салернитану» (2:0) и набрала 38 очков после 16-ти матчей.

Это лучший показатель с сезона 2003/04. Тогда «Милан» выиграл чемпионат Италии.

Отметим, что в турнирной таблице Серии А «Милан» лидирует, но конкуренты – на хвосте. У «Интера» 37 очков, у «Наполи» – 36, у «Аталанты» – 34.