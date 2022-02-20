«Милан» потерял очки с последней командой Серии А и рискует снова пропустить «Интер» вперед

«Салернитана» могла даже победить

Фото: пресс-служба Милана

В 26-м туре чемпионата Италии «Салернитана» в родных стенах чуть не победила «Милан».

Счет открыли именно гости: на 5-й минуте Мессиас поразил ворота аутсайдера чемпионата.

Но Салернитана» не сдавалась: в середине первого тайма счет уже был 1:1, а на 72-й благодаря голу Джурича хозяева и вовсе вышли вперед.

«Милан» сравнял счет на 77-й – отличился Ребич. Но на большее команда Пиоли не наиграла.

2:2, «Милан» рискует быть потеснен с 1-й строчки в турнирной таблице Серии А, если сегодня «Интер» победит «Сассуоло».

Серия А, 26-й тур

«Салернитана» – «Милан» 2:2

Голы: Бонаццоли, 29, Джурич, 72 – Мессиас, 5, Ребич, 77

«Салернитана»: Сепе, Маццокки, Фасио, Дрэгушин, Раньери, Рибери (Перотти, 69), Радованович (Эдерсон, 15), Кастанос (Оби, 69), Кулибали, Джурич (Микаэл, 82), Бонаццоли (Муссе, 82).

«Милан»: Меньян, Калабрия (Флоренци, 73), Романьоли, Томори, Эрнандес, Беннасер (Кессиэ, 46), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау, Браим Диас (Ребич, 61), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 73).

Предупреждения: Беннасер (35), Эдерсон (52), Жиру (60), Ребич (70), Джурич (73), Романьоли (83).