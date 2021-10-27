«Милан» повторил клубный рекорд 67-летней давности

«Россонери» уверенно начали сезон в итальянском первенстве

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В матче 10-го тура Серии А «Милан» минимально справился с «Торино» (1:0).

Эта победа стала для «россонери» девятой в первых десяти матчах чемпионата, что является повторением клубного рекорда, сообщает Calciomercato.

Лишь однажды «красно-черные» потеряли очки – сыграв вничью с туринским «Ювентусом».

В последний раз «Милан» так уверенно стартовал в сезоне 54/55, когда команда по итогам сезона взяла «скудетто».

Правда в Лиге чемпионов у подопечных Стефано Пиоли все не так радужно. За три тура команда не одержала ни одной победы и находится на последнем месте в таблице.

Но в случае вылета у команды будет возможность сосредоточиться на чемпионате, ведь действующий чемпион Италии, миланский «Интер» в минувшем сезоне также не пробился в плей-офф еврокубков.

Напомним, Златан Ибрагимович установил еще одно достижение в чемпионате Италии.