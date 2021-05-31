Жиру станет игроком «Милана»
«Милан» предложил защитнику «Челси» пятилетний контракт
«Россонери» выкупят арендованного игрока
11:19
Фикайо Томори / фото - beIN sports
«Милан» активирует клаусулу в контракте защитника Фикайо Томори и выкупит игрока у «Челси» за 28 миллионов евро, сообщает Nicolo Schira.
Боссы миланского клуба довольны игрой англичанина и предложат ему контракт до 2026 года.
Томори перешел в «Милан» зимой на правах аренды, и успел провести 26 матчей за «россонери».
Напомним, ранее сообщалось, что в «Милан» может перейти Оливье Жиру.
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