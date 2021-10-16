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«Милан» продлил контракт с основным полузащитником«Милан» продлил контракт с основным полузащитником
Бельгиец подписал новое соглашение
16 октября 07:56
Фото: Sky Sports
«Милан» объявил через свой сайт о продлении контракта с полузащитником Алексисом Салемакерсом.
Соглашение рассчитано до 2026-го года. Также увеличится оклад игрока.
22-летний бельгиец перешел в «Милан» в январе 2020-го года. На его счету уже 64 матча за команду, где он забил четыре мяча.
Ранее «Милан» подписал 38-летнего вратаря. Также «россонери» предложили новый контракт тренеру.
Команда идет одним из лидеров Серии А.
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