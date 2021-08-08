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«Милан» продлит контракт с игроком, спасавшим Эриксена

Датчанин делал товарищу непрямой массаж сердца
Футбол Серия А (Италия)
15:21
«Милан» продлит контракт с игроком, спасавшим Эриксена
фото - The Boston Globe

«Милан» хочет продлить контракт и повысить зарплату датскому защитнику Симону Кьеру, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Текущее соглашение с игроком истекает летом следующего года, но «россонери» не хотят отпускать одного из главных лидеров команды.

В минувшем сезоне датчанин надежно закрыл центр обороны команды и помог коллективу впервые за 7 лет попасть в Лигу Чемпионов и занять второе место в Серии А.

Также Кьер провел впечатляющее Евро-2020, где в качестве капитана команды довел свою сборную до четвертьфинала турнира.Но не только игрой он запомнился на форуме. 

В первой же игре с финнами случился трагический эпизод. Датский хавбек Кристиан Эриксен упал без сознания в результате сердечного приступа. Кьер сначала делал партнеру непрямой массаж сердца, пока дожидался медиков, потом пошел утешать жену пострадавшего, а после этого организовал вместе с партнерами по команде живой щит вокруг медиков с Эриксеном, чтобы прикрыть их от прессы.

Напомним, Кристиан уже вернулся в распоряжение «Интера» и рассказал, когда сможет выйти на футбольное поле.

Павел Харченко
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Милан Кристиан Эриксен

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