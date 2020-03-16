«Милан» проиграл «Наполи» и рискует отпустить вперед «Ювентус»

«Россонери» уже уступают туринцам по потерянным очкам

Фото - Наполи

В 27-м туре итальянской Серии А «Наполи» на выезде переиграл «Милан».

Ключевые события матча пришлись на второй тайм. В его начале счет открыл Политано. «Россонери» все никак не удавалось отыграться. А в самой концовке они еще и остались в меньшинстве после удаления Ребича. В итоге неаполитанци удержали свое преимущество.

«Милан» не сумел вновь оторваться от «Ювентуса» в турнирной таблице. Туринцы уже опережают «россонери» по потерянным очкам. Также «Наполи» отстает от «Аталанты» на два пункта, имея матч в запасе.

Серия А, 27 тур

«Милан» – «Наполи» 0:1

Голы: Политано, 49

«Милан»: Доннарумма, Диогу Далот, Тео, Томори, Габбия, Крунич (Ребич, 60), Кастильехо (Салемакерс, 60), Тонали, Кессиэ (Мейте, 67), Чалханоглу (Браим Диас, 60), Рафаэл Леау (Хеуге, 79).

«Наполи»: Оспина, Хюсай, Ди Лоренцо, Кулибали, Максимович, Демме (Бакайоко, 80), Зелиньски (Элмаз, 75), Политано (Мариу Руй, 80), Фабиан Руис, Инсинье, Мертенс (Осимхен, 59).

Предупреждения: Тео – Максимович, Ди Лоренцо

Удаление: Ребич