«Зенит» хочет подписать Мхитаряна
«Милан» рассматривает Мхитаряна, Иличича и де Пауля в качестве замены Чалханоглу
Игрок сборной Турции летом может покинуть Серию А
07:57
Генрих Мхитарян / Фото - Twitter«Милан» находится в поисках возможной замены для полузащитника Хакана Чалханоглу в летнее межсезонье.
Основной целью итальянского гранда является Родриго де Пауль из «Удинезе», однако его трансфер обойдется «россонери» в 35-40 миллионов евро. Об этом сообщает Football Italia.
Также одним из вариантов замены может стать Йосип Иличич («Аталанта»), чьи отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини испортились в последнее время, и Генрих Мхитарян («Рома»), чье соглашение с римлянами заканчивается летом.
Ранее сообщалось, что Чалханоглу, вероятнее всего, подпишет контракт с «Арсеналом».
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